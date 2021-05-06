«У нас лига приколов? Где спортивный принцип? Просто похоронили нас». Гендиректор «Ротора» о переносе игры «Уфа» – «Арсенал»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал позднее начало матча 30-го тура РПЛ между «Уфой» и (2:1, второй тайм) из-за жары.

От результата этой игры зависит, вылетит «Ротор» из высшей лиги или останется.

«Ситуация из ряда вон, спортивный принцип не соблюден. Идет борьба за выживание, и все должны начинать в одно время. Ребята поставили градусник на солнце в Уфе, подождали, пока мы сыграем, и спокойно начали свой матч. Значит, и наш матч нужно было переносить. Подождали бы мы до четырех часов, до шести – ничего страшного. Это просто недоразумение. Где спортивный принцип? У меня основной это вопрос к лиге.

С этим нужно разбираться. Просто похоронили нашу команду сегодня, это какой-то цирк. У нас, получается, какая-то лига приколов? Возмущению нет предела, убили нашу команду. Нам говорят, что надо играть в одно время и соблюдать спортивный принцип. Давайте соблюдать! Мы выходим играть и видим по телевизору, что в Уфе команды не выходят.

Понятно, что поставь градусник в тени – одна будет температура, на солнце – другая. За дураков нас совсем держите? Это скандальная ситуация, такого быть не должно.

Еще большой вопрос, был ли пенальти в наши ворота на последних минутах. Хочу поблагодарить свою команду за сезон, показали характер, сделали все возможное, настоящие мужики, в конце не повезло», – сказал Рекечинский.

«Рубин» – «Ротор». 1:1 – Фламарион и Деспотович обменялись голами с пенальти

Важнейший матч РПЛ начали, когда остальные закончили – из-за жары. Это плохо для честности в борьбе за выживание