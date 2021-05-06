ЦСКА не вышел в еврокубки впервые за 20 лет

В заключительном туре РПЛ ЦСКА уступил «Динамо» (2:3).

Армейский клуб финишировал на 6-м месте и остался без еврокубков.

В последний раз ЦСКА не играл в Европе в сезоне-2001/02.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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