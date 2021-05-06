ЦСКА не вышел в еврокубки впервые за 20 лет

В заключительном туре РПЛ ЦСКА уступил «Динамо» (2:3).
Армейский клуб финишировал на 6-м месте и остался без еврокубков.
В последний раз ЦСКА не играл в Европе в сезоне-2001/02.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 16 мая, 14.00, «ВТБ Арена»
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Динамо –
Лещук, Евгеньев, Скопинцев, Варела, Нойштедтер, Фомин (Н`Жи, 64), Моро, Захарян, Шиманьски (Каборе, 83), Лесовой (Грулев, 64), Тюкавин (Комличенко, 83).
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ЦСКА –
Акинфеев, Васин (Карпов, 46), Дивеев, Фернандес, Тикнизян, Бохинен (Ахметов, 61), Обляков, Дзагоев (Сигурдссон, 61; Щенников, 86), Марадишвили, Эджуке, Чалов (Яковлев, 77).