ЦСКА не вышел в еврокубки впервые за 20 лет

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В заключительном туре РПЛ ЦСКА уступил «Динамо» (2:3).

Армейский клуб финишировал на 6-м месте и остался без еврокубков. 

В последний раз ЦСКА не играл в Европе в сезоне-2001/02.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Динамо – ЦСКА 3:2 (0:1, 3:1)
Дата проведения
16 мая, 14.00, «ВТБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 18 Тикнизян, 1:1 – 65 Грулев, 2:1 – 72 Грулев, 2:2 – 79 Эджуке, 3:2 – 89 Захарян.
ДинамоЛещук, Евгеньев, Скопинцев, Варела, Нойштедтер, Фомин (Н`Жи, 64), Моро, Захарян, Шиманьски (Каборе, 83), Лесовой (Грулев, 64), Тюкавин (Комличенко, 83).
ЦСКААкинфеев, Васин (Карпов, 46), Дивеев, Фернандес, Тикнизян, Бохинен (Ахметов, 61), Обляков, Дзагоев (Сигурдссон, 61; Щенников, 86), Марадишвили, Эджуке, Чалов (Яковлев, 77).
Предупреждения:
Васин (30), Варела (32), Тикнизян (34), Нойштедтер (43), Евгеньев (68), Каборе (85), Щенников (90).

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