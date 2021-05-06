«Оренбург» подаст иск в CAS из-за невыдачи лицензии для РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» прокомментировал информацию о том, что клуб отправит в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение РФС не выдать лицензию на участие в РПЛ.

«Будем подавать иск в CAS, еще не отправили. Когда отправим? Не знаю, я этим не занимаюсь», – сказал Андреев.

Напомним, «Оренбург» занял второе место в Олимп-ФНЛ, но не получил лицензию для РПЛ из-за вместимости стадиона.

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