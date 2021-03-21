Этап Кубка мира по биатлону перенесен из Раубичей в Контиолахти из-за ситуации в Беларуси

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что этап Кубка мира-2021/22 в белорусских Раубичах, запланированный на 3-6 марта, перенесен в финский Контиолахти.

Исполком IBU заявил, что причиной стала текущая ситуация в Беларуси, которая может вызвать сложности в работе организационных комитетов, федераций и сборных.

Кроме того, этап 26-28 ноября, который планировался в Контиолахти, теперь пройдет в Эстерсунде. Таким образом, Швеция примет два этапа Кубка мира подряд.

После выборов президента Беларуси 2020 года по всей стране прошли массовые протесты. На фоне нестабильной политической обстановки Беларусь лишалась права проведения ряда турниров, включая чемпионат мира по хоккею-2021.

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