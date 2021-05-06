Начало матча «Уфа» – «Арсенал» из-за сильной жары переносится на неопределенный срок

Матч 30-го тура РПЛ между «Уфой» и «Арсеналом» не начался в назначенное время.

В Уфе очень жаркая погода, из-за чего начало матча задерживается на неопределенное время. Как пишет «Спорт-Экспресс», на стадионе температура «плюс 42».

«Начало матча «Уфа» – отложено. Команды начнут матч позже из-за высокой температуры в Уфе. В связи с сильной жарой на основании пункта 6.5 регламента РПЛ сезона-2020/21 начало игры перенесено.

Каждые полчаса на поле будет замеряться температура. Если жара пойдет на спад, матч состоится. Болельщики обеспечены водой. Их пересадили на трибуну, где козырёк обеспечивает тень», – говорится в сообщении .