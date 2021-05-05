Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Интер», «Аталанта» Миранчука в гостях у «Дженоа», «Рома» против «Лацио»

В 37-м туре Серии А «Аталанта» Алексея Миранчука играет на выезде с «Дженоа», «Ювентус» принимает «Интер», а «Рома» и «Лацио» встречаются в римском дерби.
Завтра «Фиорентина» Александра Кокорина примет «Наполи», «Милан» – «Кальяри».
В понедельник, 17 мая, в заключительном матче тура сыграют «Верона» и «Болонья».
37-й тур
- Дата проведения
- 15 мая, 16.00, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 0:1 – 9 Сапата, 0:2 – 26 Малиновский, 0:3 – 44 Гозенс, 1:3 – 48 Шомуродов.
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Дженоа –
Маркетти, Гильоне, Масьелло, Онгене, Радованович, Ровелла, Кассата (Шомуродов, 46), Зайц (Касо, 46), Мелегони, Пьяца, Дестро (Пандев, 46).
- Дата проведения
- 15 мая, 16.00, «Альберто Пикко»
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Торино –
Сиригу, Войвода (Верди, 46), Нкулу, Иццо, Ансальди, Ринкон, Мандрагора, Лукич, Бремер, Белотти, Санабрия.
- Дата проведения
- 15 мая, 19.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 мая, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 16 мая, 13.30, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 16 мая, 16.00, «Чиро Вигорито»
- Дата проведения
- 16 мая, 16.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 16 мая, 19.00, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 16 мая, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 17 мая, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.