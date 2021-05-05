Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Интер», «Аталанта» Миранчука в гостях у «Дженоа», «Рома» против «Лацио»

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В 37-м туре Серии А «Аталанта» Алексея Миранчука играет на выезде с «Дженоа», «Ювентус» принимает «Интер», а «Рома» и «Лацио» встречаются в римском дерби.

Завтра «Фиорентина» Александра Кокорина примет «Наполи», «Милан» – «Кальяри». 

В понедельник, 17 мая, в заключительном матче тура сыграют «Верона» и «Болонья». 

Чемпионат Италии

37-й тур

Дженоа – Аталанта 1:3 (второй тайм)
Дата проведения
15 мая, 16.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Сапата, 0:2 – 26 Малиновский, 0:3 – 44 Гозенс, 1:3 – 48 Шомуродов.
ДженоаМаркетти, Гильоне, Масьелло, Онгене, Радованович, Ровелла, Кассата (Шомуродов, 46), Зайц (Касо, 46), Мелегони, Пьяца, Дестро (Пандев, 46).
АталантаГоллини, Хатебур, Ромеро, Толои, Гозенс, Малиновский, де Рон, Миранчук, Фройлер (Пессина, 46), Гимшити, Сапата (Пашалич, 46).

 

Специя – Торино 2:0 (второй тайм)
Дата проведения
15 мая, 16.00, «Альберто Пикко»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Сапонара, 2:0 – 42, пенальти Нзола.
СпецияЗут, Терци, Маркицца, Исмайли, Феррер, Побега, Риччи, Агудело, Маджоре, Сапонара, Нзола.
ТориноСиригу, Войвода (Верди, 46), Нкулу, Иццо, Ансальди, Ринкон, Мандрагора, Лукич, Бремер, Белотти, Санабрия.
Предупреждения:
Агудело (27), Войвода (32), Побега (33).

 

Ювентус – Интер
Дата проведения
15 мая, 19.00, «Альянц Стэдиум»
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Рома – Лацио
Дата проведения
15 мая, 21.45, «Стадио Олимпико»
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Фиорентина – Наполи
Дата проведения
16 мая, 13.30, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Беневенто – Кротоне
Дата проведения
16 мая, 16.00, «Чиро Вигорито»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Сампдория
Дата проведения
16 мая, 16.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Парма – Сассуоло
Дата проведения
16 мая, 19.00, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

Милан – Кальяри
Дата проведения
16 мая, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Верона – Болонья
Дата проведения
17 мая, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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