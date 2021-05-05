Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Интер», «Аталанта» Миранчука в гостях у «Дженоа», «Рома» против «Лацио»

В 37-м туре Серии А «Аталанта» Алексея Миранчука играет на выезде с «Дженоа», принимает , а и «Лацио» встречаются в римском дерби.

Завтра «Фиорентина» Александра Кокорина примет , – «Кальяри».

В понедельник, 17 мая, в заключительном матче тура сыграют «Верона» и «Болонья».

37-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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