Геркус о переходе Мухина в ЦСКА: «Неуважительно к «Локомотиву». Уважайте контракт»

Бывший генеральный директор «Локомотива» прокомментировал вероятный трансфер полузащитника железнодорожников в .

«Напишу развернуто про ситуацию Мухина. Обычно я в таких ситуациях на стороне клуба. И этот случай не исключение.

Итак, что мы имеем? Парень перешел из «Крыльев Советов» в систему . Подписал контракт до 2023-го. Хорошо заиграл в «Казанке» и стал привлекаться к основе (на фоне травмы Баринова, но это не очень важно). 8 ноября дебютировал. Получил тот самый ШАНС, ради которого переходил. Которого ждут десятки и сотни молодых парней.

Сыграл даже в Лиге чемпионов. Играл бок о бок с лучшим опорником чемпионата и лучшими центральными защитниками. Не просто в команде, а в команде, которая четыре года уже в топ-2 в России. Рос, получал опыт и уверенность. Вызвался в сборную и завоевал первый трофей.

Парень молодец, но главные молодцы – это клуб, главный тренер и остальные тренеры, партнеры по команде и болельщики.

И вот, после счастливой истории успеха, сбывшейся мечты, мы читаем «хочет уйти, им интересуются». Понятно, что агент продает эту историю, предлагает игрока всей Москве – работа такая. Но сам-то Максим? Журналисты? Вы-то чего?

Зарплата маленькая? Не смешите. К чему это? Когда подписывал контракт многолетний – была нормальной, а тут стала маленькой? Уважайте контракт. Не нравятся условия? Доиграй до конца контракта год – тебе 19 лет всего. Следующим летом будешь свободным агентом, получишь подъемные и рыночную зарплату.

Клуб ведет себя неактивно? Это как? Парень выходит в старте в финале Кубка. Куда активнее?

И что же делает наш герой? Он позволяет себе думать, что его «недооценивают», собирается расторгать контракт и уходить в другой клуб, к другому тренеру (про которого еще сто раз нужно подумать, надолго ли он там), в другую схему, к другим партнерам по команде, другим болельщикам.

Скверное решение. Неочевидное, недальновидное и очень неуважительное к клубу «Локомотив».

Когда они [молодые] уходят к конкуренту не по спортивным причинам, к более слабому конкуренту, к более слабому тренеру, не дождавшись конца контракта, из-за ДЕНЕГ – это плохая ситуация для него, для всех молодых игроков, для футбола в целом.

Как об этом писать хорошо? Я не знаю», – написал Геркус.

ЦСКА готов платить Мухину 4,5 млн рублей в месяц, в «Локо» он получает 150 тысяч («РБ Спорт»)