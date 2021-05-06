«Милан», «Наполи» и «Ювентус» претендуют на выход в ЛЧ за тур до конца Серии А

Завершился очередной игровой день в Серии А.

«Наполи» в гостях обыграл «Фиорентину» (2:0), «Милан» дома сыграл вничью с «Кальяри» (0:0).

За один тур до конца сезона три команды претендуют на два оставшихся места в Лиге чемпионов – «Милан», «Наполи» и «Ювентус».

«Россонери» набрали 76 очков и идут вторыми. Столько же очков у , но они уступают по результатам личных встреч и занимают 3-е место. «Ювентус» с 75 баллами идет пятым.

в последнем туре в гостях сыграет с «Болоньей», «Милан» – на выезде с «Аталантой», «Наполи» – дома с «Вероной».

От Италии в Лиге чемпионов в следующем сезоне точно сыграют «Интер» и «Аталанта».