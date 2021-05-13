Хэмилтон выступил в защиту Палестины в конфликте с Израилем – позже пост был удален

Пилот Льюис Хэмилтон выступил в защиту граждан Палестины, которые подверглись выселению после оккупации Израилем района Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме.

Хэмилтон разместил в своем инстаграме сториз с графическим изображением уменьшения территории Палестины с 1917 года по настоящее время.

При этом чемпион не учел, что до середины прошлого века Палестина входила в состав Османской, а позже Британской империй, а о независимости (официально признанной далеко не всеми странами мира) объявила в ноябре 1988 года.

Позднее эта публикация в инстаграме была удалена. По информации Al Jazeera, инстаграм и твиттер совершили массовые удаления постов на тему нового конфликта между Израилем и Палестиной и объяснили это технической ошибкой в алгоритмах.