Хэмилтон выступил в защиту Палестины в конфликте с Израилем – позже пост был удален

Теги происшествия Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступил в защиту граждан Палестины, которые подверглись выселению после оккупации Израилем района Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме.

Хэмилтон разместил в своем инстаграме сториз с графическим изображением уменьшения территории Палестины с 1917 года по настоящее время.

При этом чемпион не учел, что до середины прошлого века Палестина входила в состав Османской, а позже Британской империй, а о независимости (официально признанной далеко не всеми странами мира) объявила в ноябре 1988 года.

Позднее эта публикация в инстаграме Льюиса Хэмилтона была удалена. По информации Al Jazeera, инстаграм и твиттер совершили массовые удаления постов на тему нового конфликта между Израилем и Палестиной и объяснили это технической ошибкой в алгоритмах.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья