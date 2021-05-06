Леонид Федун: «Есть надежда, что сезон в ЛЧ «Спартак» проведет не так, как другие российские клубы»

Владелец прокомментировал ничью с (2:2) в 30-м туре и выход команды в квалификацию Лиги чемпионов.

«Эмоций никаких не осталось, как вы понимаете. Но команда выполнила задачу на сезон. Хочу сказать спасибо игрокам.

Все было против нас, мяч не лез в ворота, вы видели, сколько мы моментов создавали, а у наших ворот два момента.

То, что переломили, говорит о характере команды. Есть надежда, что кампанию в Лиге чемпионов проведем не так, как остальные российские клубы», – сказал Федун.