Леонид Федун: «Есть надежда, что сезон в ЛЧ «Спартак» проведет не так, как другие российские клубы»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ничью с «Ахматом» (2:2) в 30-м туре РПЛ и выход команды в квалификацию Лиги чемпионов.
«Эмоций никаких не осталось, как вы понимаете. Но команда выполнила задачу на сезон. Хочу сказать спасибо игрокам.
Все было против нас, мяч не лез в ворота, вы видели, сколько мы моментов создавали, а у наших ворот два момента.
То, что переломили, говорит о характере команды. Есть надежда, что кампанию в Лиге чемпионов проведем не так, как остальные российские клубы», – сказал Федун.