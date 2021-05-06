Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ, обогнав Кержакова

«Зенит» разгромил «Тамбов» (5:1) в 30-м туре чемпионата России.

Форвард Артем Дзюба оформил покер в этой игре и стал лучшим бомбардиром в истории , которая проводится с 2002 года. На его счету 137 голов к настоящему моменту.

Дзюба опередил бывшего форварда «Динамо» и «Зенита» , забившего в РПЛ 133 мяча.

В течение карьеры Дзюба играл в высшей лиге России за «Спартак», «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Дзюба забил 20 голов в сезоне РПЛ – это его рекорд. У Азмуна – 19 мячей