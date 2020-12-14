ЦСКА близок к покупке вратаря «Химок» Лантратова. Акинфеев может завершить карьеру в 2022 году

Теги ЦСКА Химки Игорь Акинфеев премьер-лига Россия возможные трансферы Илья Лантратов Чемпионат.com Футбол

ЦСКА близок к трансферу вратаря «Химок» Ильи Лантратова, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Стороны уже ведут переговоры. Обсуждаются параметры будущей сделки. Основной вариант на сейчас таков, что ЦСКА выкупит Лантратова у «Химок» и оставит его в аренде в подмосковном клубе на следующий сезон», – заявил один из источников.

 ЦСКА хочет купить Лантратова в связи с тем, что следующий сезон может стать последним в игровой карьере Игоря Акинфеева. Его контракт истекает летом 2022 года. После этого голкипер рассматривает вариант завершить игровую карьеру. 

«Игорь рассматривает вариант завершить карьеру после следующего сезона. Именно с этим связаны переговоры по трансферу Лантратова и такой формат сделки с выкупом контракта голкипера с последующей арендой в «Химки», – сказал источник.

Ранее стало известно, что «Химки» могут потерять летом до девяти игроков. 

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