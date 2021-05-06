«Ротор» вылетел из РПЛ. «Уфа» осталась, выиграв матч, отложенный на 2 часа

«Уфа» победила «Арсенал» (2:1) в 30-м туре РПЛ.
Клуб из столицы Башкортостана сохранил прописку в Премьер-лиге, набрав 25 очков. «Арсенал» тоже остался в высшем дивизионе с 23 очками.
Вторым вылетевшим в Олимп-ФНЛ клубом вслед за «Тамбовом» стал «Ротор» (22 очка), упустивший сегодня победу над «Рубином» (1:1) из-за гола с пенальти на 93-й минуте.
Отметим, что 7 из 8 матчей 30-го тура начались в 14:00 по московскому времени. Начало игры «Уфа» – «Арсенал» из-за сильной жары было отложено на два часа.
«Ротор» в этом сезоне играл в сильнейшем дивизионе России впервые с 2004 года. Команда из Волгограда начинала сезон под руководством Александра Хацкевича, а заканчивала – с Хасанби Биджиевым.
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