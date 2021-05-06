«Локо» предлагает Николичу контракт с постепенным увеличением зарплаты до 1,6 млн евро в год 

сегодня попытается подписать новый контракт с тренером , сообщает «РБ Спорт».

Более ранний вариант контракта Николича не устроил – в трехлетнем соглашении предусматривалось увеличение зарплаты, а компенсация при увольнении рассчитывалась в зависимости от занятого на момент решения клуба места в таблице .

Новый контракт предусматривает постепенное увеличение зарплаты до отметки в 1,6 млн евро в год – по этому показателю серб практически сравняется с зарплатой, которая была у Юрия Семина.

По нынешнему контракту зарплата тренера составляет 800 тысяч евро в год.