«Локо» предлагает Николичу контракт с постепенным увеличением зарплаты до 1,6 млн евро в год 

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«Локомотив» сегодня попытается подписать новый контракт с тренером Марко Николичем, сообщает «РБ Спорт».

Более ранний вариант контракта Николича не устроил – в трехлетнем соглашении предусматривалось увеличение зарплаты, а компенсация при увольнении рассчитывалась в зависимости от занятого на момент решения клуба места в таблице РПЛ.

Новый контракт предусматривает постепенное увеличение зарплаты до отметки в 1,6 млн евро в год – по этому показателю серб практически сравняется с зарплатой, которая была у Юрия Семина.

По нынешнему контракту зарплата тренера составляет 800 тысяч евро в год.

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