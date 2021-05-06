Алиссон забил на 95-й минуте и принес «Ливерпулю» победу над «Вест Бромвичем» (2:1)

В 36-м туре Премьер-лиги победил (2:1).

вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 95-й минуте победу мерсисайдцам принес вратарь Алиссон, пробив головой после подачи с углового.

«Ливерпуль» одержал третью победу подряд и набрал 63 очка в текущем розыгрыше АПЛ. В следующем туре он сыграет с «Бернли» – это случится 19 мая.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ