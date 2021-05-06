Алиссон забил на 95-й минуте и принес «Ливерпулю» победу над «Вест Бромвичем» (2:1)

В 36-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» победил «Вест Бромвич» (2:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 95-й минуте победу мерсисайдцам принес вратарь Алиссон, пробив головой после подачи с углового.
«Ливерпуль» одержал третью победу подряд и набрал 63 очка в текущем розыгрыше АПЛ. В следующем туре он сыграет с «Бернли» – это случится 19 мая.
- Дата проведения
- 16 мая, 18.30, «Хоторнс»
- Голы:
- 1:0 – 15 Робсон-Кану, 1:1 – 33 Салах, 1:2 – 90 Алиссон.
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Вест Бромвич –
Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг, Диангана (Мэйтленд-Найлз, 73), Йокушлу (Ливермор, 75), Галлахер, Филлипс, Матеус Перейра, Робсон-Кану (Грант, 82).