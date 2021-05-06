«Джиро д’Италия». 9-й этап. Гонщики проедут 158 км по маршруту с четырьмя категорийными вершинами и финишем в подъем первой категории

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Сегодня пройдет 9-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут 158 км по маршруту с четырьмя категорийными вершинами и финишем в подъем первой категории.

«Джиро д’Италия»

9-й этап

Кастель-ди-Сангро – Кампо Феличе

158 км

Профиль/Карта

Начало – 13:25 по московскому времени, трансляция – на телеканале Eurosport. 

Общий зачет (после 8-го этапа)

1. Аттила Вальтер (Венгрия, Groupama – FDJ) – 31.10,53

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Deceuninck – Quick Step) – 0,11

3. Иган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 0,16

4. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – 0,24

5. Хью Карти (Великобритания, EF Education – Nippo) – 0,38

6. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 0,39

7. Джулио Чикконе (Италия, Trek-Segafredo) – 0,41

8. Дэниэл Мартин (Ирландия, Israel Start-Up Nation) – 0,47

9. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) – 0,49

10. Луис Верваке (Бельгия, Alpecin-Fenix) – 0,50...

14. Ромен Барде (Франция, DSM) – 1,14

17. Рейн Таарамае (Эстония, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) – 1,50...

20. Джанни Москон (Италия, Ineos Grenadiers) – 2,03

21. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain Victorious) – 2,31...

Составы всех команд на «Джиро д’Италия-2021»

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