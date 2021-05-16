«Клипперс» сыграют в плей-офф НБА с «Далласом», «Денвер» – с «Портлендом» и другие известные пары

16 мая завершился регулярный чемпионат НБА и стали известны все пары плей-офф за исключением тех, которые определятся по итогам турнира плей-ин (18-21 мая).

стартует 22 мая.

Западная конференция

«Юта» (1-й посев) – «Мемфис» / «Сан-Антонио» / / (8-й посев)

«Клипперс» (4) – «Даллас» (5)

«Денвер» (3) – «Портленд» (6)

«Финикс» (2) – «Лейкерс» / «Голден Стэйт» (7)

Восточная конференция

«Филадельфия» (1) – «Индиана» / «Шарлотт» / «Бостон» / «Вашингтон» (8)

«Нью-Йорк» (4) – «Атланта» (5)

«Милуоки» (3) – (6)

«Бруклин» (2) – / «Вашингтон» (7)

Суперзвездный «Бруклин» хочет устроить революцию в НБА – стать чемпионом, не защищаясь. Но что мы знаем о них перед плей-офф?