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    «Клипперс» сыграют в плей-офф НБА с «Далласом», «Денвер» – с «Портлендом» и другие известные пары

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    16 мая завершился регулярный чемпионат НБА и стали известны все пары плей-офф за исключением тех, которые определятся по итогам турнира плей-ин (18-21 мая).

    Плей-офф стартует 22 мая.

    Западная конференция

    «Юта» (1-й посев) – «Мемфис» / «Сан-Антонио» / «Лейкерс» / «Голден Стэйт» (8-й посев)

    «Клипперс» (4) – «Даллас» (5)

    «Денвер» (3) – «Портленд» (6)

    «Финикс» (2) – «Лейкерс» / «Голден Стэйт» (7)

    Восточная конференция

    «Филадельфия» (1) – «Индиана» / «Шарлотт» / «Бостон» / «Вашингтон» (8)

    «Нью-Йорк» (4) – «Атланта» (5)

    «Милуоки» (3)«Майами» (6)

    «Бруклин» (2)«Бостон» / «Вашингтон» (7)

    Суперзвездный «Бруклин» хочет устроить революцию в НБА – стать чемпионом, не защищаясь. Но что мы знаем о них перед плей-офф?

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