«Клипперс» сыграют в плей-офф НБА с «Далласом», «Денвер» – с «Портлендом» и другие известные пары

16 мая завершился регулярный чемпионат НБА и стали известны все пары плей-офф за исключением тех, которые определятся по итогам турнира плей-ин (18-21 мая).
Плей-офф стартует 22 мая.
Западная конференция
«Юта» (1-й посев) – «Мемфис» / «Сан-Антонио» / «Лейкерс» / «Голден Стэйт» (8-й посев)
«Клипперс» (4) – «Даллас» (5)
«Денвер» (3) – «Портленд» (6)
«Финикс» (2) – «Лейкерс» / «Голден Стэйт» (7)
Восточная конференция
«Филадельфия» (1) – «Индиана» / «Шарлотт» / «Бостон» / «Вашингтон» (8)
«Нью-Йорк» (4) – «Атланта» (5)
«Милуоки» (3) – «Майами» (6)
«Бруклин» (2) – «Бостон» / «Вашингтон» (7)
Суперзвездный «Бруклин» хочет устроить революцию в НБА – стать чемпионом, не защищаясь. Но что мы знаем о них перед плей-офф?