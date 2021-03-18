Поражение молодежки от французов, 724-й гол Овечкина в НХЛ, «Авангард» в полуфинале Кубка Гагарина, победа Хэмилтона и другие новости утра

1. Молодежная сборная России уступила Франции (0:2) во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы-2021. Два фола защитника «Спартака» Павла Маслова привели к двум пенальти в ворота россиян в течение десяти минут в первом тайме. Выйдем ли теперь из группы?

2. «Авангард» сломил «Металлург» (5:1, 4-2) в шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина и вышел в финал Восточной конференции, где встретится с «Ак Барсом».

3. 724-й гол Овечкина в НХЛ (до Марселя Дионна – 7) и шайба Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Рейнджерс» (5:4), Тарасенко забил 2-й гол в сезоне. Все результаты – здесь.

4. Во 2-м туре квалификации ЧМ-2022 Франция добилась победы над Казахстаном (2:0), Украина сыграла вничью с Финляндией (1:1), Англия переиграла Албанию (2:0), Испания справилась с Грузией, забив на 92-й минуте (2:1), Германия одолела Румынию (1:0), Италия была сильнее Болгарии (2:0). Трюк вечера провернул 39-летний Златан Ибрагимович – отдал пяткой голевой пас.

5. Хэмилтон победил на Гран-при Бахрейна, Ферстаппен – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин сошел в первой гонке сезона в «Формуле-1», Алонсо – тоже.

Гуаньюй выиграл третью гонку «Формулы-2» в Бахрейне и стал лидером чемпионата, Тиктум – 2-й, Лоусон – 3-й, Шварцман – 7-й.

6. НБА. «Финикс» одолел «Шарлотт», «Денвер» победил «Атланту». Другие результаты – здесь.

7. Медведев обыграл Попырина в 3-м круге «Мастерса» в Майами, Хачанов уступил Синнеру. Калинская проиграла Мугурусе, Осака без борьбы вышла в 1/8 финала, Самсонова выбыла.

8. Щербакова, Туктамышева, Трусова, Мишина и Галлямов выступили с показательными номерами на чемпионате мира по фигурному катанию-2021. Чен поздравил Щербакову с днем рождения и подарил ей торт. Анна выступит на командном ЧМ в Японии.

9. Александр Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени, Якимушкин – 2-й, Ларьков – 3-й, Семиков – 4-й, Червоткин – 8-й. Сорина была сильнейшей у женщин, Непряева – 2-я, Истомина – 3-я, Ступак – 6-я, Кулешова – 13-я.

10. Главный тренер женской юниорской баскетбольной команды Санкт-Петербург-1 Виктор Королев умер во время матча.

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