Никита Мазепин о вылете: «Полностью моя ошибка, и мне очень жаль, я хотел бы извиниться перед командой»

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Пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал свой сход с дистанции Гран-при Бахрейна.

Мазепина развернуло на первом круге его дебютной гонки в «Формуле-1» и россиянин не смог продолжить заезд.

«Все просто – я допустил ошибку. Шины были еще холодными, я заехал на поребрик, слишком сильно надавил на газ – и в результате меня развернуло. Полностью моя ошибка.

Мне очень жаль, я хотел бы извиниться перед командой, потому что они заслуживают гораздо лучшего. Я очень зол на себя и очень извиняюсь перед командой.

Если говорить о уик-энде в целом, то в любой ситуации можно найти позитивные моменты. Я только начал карьеру в «Ф-1», провожу на трассе первые дни.

Стараюсь учиться. Понятно, что учиться лучше, находясь на трассе, но бывают хорошие дни, а бывают плохие, взлеты и падения. Сегодня было одно из самых болезненных падений», – рассказал Мазепин.

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