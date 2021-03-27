Хабиб: «Поздравляю Африку. Теперь у вас есть три чемпиона UFC»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу нового чемпиона промоушена в тяжелом весе Франсиса Нганну в реванше против экс-чемпиона Стипе Миочича на UFC 260.
«Поздравляю Африку. Теперь у вас есть три чемпиона UFC», – сказал Нурмагомедов.
Вероятно, Хабиб говорит о чемпионе UFC в среднем весе Исраэле Адесанье, представляющий Новую Зеландию, и чемпионе в полусреднем весе Камару Усмане.
Нганну представляет Францию.
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