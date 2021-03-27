Хабиб: «Поздравляю Африку. Теперь у вас есть три чемпиона UFC»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Стипе Миочич Франсис Нганну UFC 260 Миочич - Нганну Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу нового чемпиона промоушена в тяжелом весе Франсиса Нганну в реванше против экс-чемпиона Стипе Миочича на UFC 260.

«Поздравляю Африку. Теперь у вас есть три чемпиона UFC», – сказал Нурмагомедов.

Вероятно, Хабиб говорит о чемпионе UFC в среднем весе Исраэле Адесанье, представляющий Новую Зеландию, и чемпионе в полусреднем весе Камару Усмане.

Нганну представляет Францию.

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