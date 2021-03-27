Хабиб: «Поздравляю Африку. Теперь у вас есть три чемпиона UFC»

Экс-чемпион UFC в легком весе отреагировал на победу нового чемпиона промоушена в тяжелом весе в реванше против экс-чемпиона на UFC 260.

«Поздравляю Африку. Теперь у вас есть три чемпиона UFC», – сказал Нурмагомедов.

Вероятно, Хабиб говорит о чемпионе UFC в среднем весе Исраэле Адесанье, представляющий Новую Зеландию, и чемпионе в полусреднем весе Камару Усмане.

Нганну представляет Францию.

Дэйна Уайт: «Деррик Льюис должен стать соперником для Нганну. Но если Джонс хочет драться – мы сделаем этот поединок»

Франсис Нганну: «Я буду готов драться с Джонсом в июле-августе»