Фолы Маслова привели к двум пенальти за 10 минут – Франция оба раза забила России. Павел пропустит матч с Данией

Сборная России проигрывает Франции (0:2, первый тайм) во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы.
Оба гола были забиты с пенальти, назначенных Гильермо Куадрой Фернандесом за фолы защитника Павла Маслова.
На 14-й минуте россиянин сбил в штрафной форварда Одсонна Эдуара, который сам и исполнил удар с точки.
На 24-й минуте Маслов в штрафной сыграл рукой после удара нападающего Амина Гуири. С одиннадцатиметровой отметки точно пробил хавбек Жонатан Иконе.
Также защитник «Спартака» и сборной России получил желтую карточку во втором матче подряд, из-за чего пропустит игру с Данией 31 марта.
Подробно со статистикой выступлений Маслова можно ознакомиться здесь.
⚽️ Первый из двух пенальти, реализованных французами. Эдуар отличился.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 28, 2021
📺 #РоссияФранция на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/8bijf6R6tC
⚽️ Второй мяч сборной Франции, также забитый с пенальти. На этот раз Иконе красиво пробил паненкой.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 28, 2021
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Видеотрансляция матча Россия U21 – Франция U21 – 0:2. Иконе и Эдуар забили с пенальти. Текстовый онлайн есть