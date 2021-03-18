Фолы Маслова привели к двум пенальти за 10 минут – Франция оба раза забила России. Павел пропустит матч с Данией

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Сборная России проигрывает Франции (0:2, первый тайм) во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы.

Оба гола были забиты с пенальти, назначенных Гильермо Куадрой Фернандесом за фолы защитника Павла Маслова.

На 14-й минуте россиянин сбил в штрафной форварда Одсонна Эдуара, который сам и исполнил удар с точки.

На 24-й минуте Маслов в штрафной сыграл рукой после удара нападающего Амина Гуири. С одиннадцатиметровой отметки точно пробил хавбек Жонатан Иконе.

Также защитник «Спартака» и сборной России получил желтую карточку во втором матче подряд, из-за чего пропустит игру с Данией 31 марта.

Подробно со статистикой выступлений Маслова можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча Россия U21 – Франция U21 – 0:2. Иконе и Эдуар забили с пенальти. Текстовый онлайн есть

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