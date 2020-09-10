Испанский игрок тбилисского «Динамо»: «Грузия воевала с Россией несколько лет назад. Некоторые здания будто вот-вот рухнут, многие машины разбиты»

Испанский защитник тбилисского Виктор Монхиль перед матчем квалификации ЧМ-2022 Грузия – Испания рассказал о впечатлениях от жизни в стране.

– Что вас удивило в Грузии за то время, что вы провели здесь?

– Когда гуляешь по городу, видишь некоторые здания, которые выглядят так, будто вот-вот рухнут. Несколько лет назад Грузия воевала с Россией, видно, что Тбилиси постепенно оправляется.

Больше всего мое внимание привлекли машины. Многие из них разбиты, у них нет бампера, зеркал, но жители без проблем пользуются ими. Местный стиль вождения тоже бросается в глаза. По дороге на тренировку пугаешься через день, – рассказал испанец.