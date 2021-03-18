Россия опустилась на 3-е место в группе на Евро U21. Дальше – матч с лидирующей Данией

Во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы-2021 молодежная сборная России уступила Франции (0:2).

В другом матче группы исландцы потерпели поражение от команды Дании (0:2).

По итогам 2-го тура Россия (3 очка) с первого места упала на третье, пропустив вперед датчан (6 очков) и французов (3 очка). Исландцы, не набрав ни одного балла, замыкают таблицу.

В 3-м туре россияне сыграют с Данией, Франция – с Исландией. Матчи пройдут 31 марта.

Для выхода в плей-офф команде Михаила Галактионоваа надо побеждать датчан с разницей в 2 мяча, если французы обыграют Исландию, или набрать очки, если Франция проиграет Исландии. В случае ничьей в игре французов Россию устроит любая победа над датчанами.

Фолы Маслова привели к двум пенальти за 10 минут – Франция оба раза забила России. Павел пропустит матч с Данией