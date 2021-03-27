Анна Щербакова выступит на командном чемпионате мира в Японии

Чемпионка мира выступит на командном чемпионате мира в Японии.

«Я приму участие в командном чемпионате мира в Японии. Это очень радостно для меня. И хочется уже… Такой тяжелый эмоциональный сезон был. Хочется, наверное, отпустить это и с удовольствием туда съездить и выступить спокойнее.

Но это никак не отменяет того, что я все равно буду выкладываться на максимум и постараюсь показать все, на что способна, — рассказала Щербакова.

Соревнования пройдут 15–18 апреля в Осаке.

Победа Щербаковой – урок. Она доказала, что проблемы, из-за которых бежали Трусова и Косторная, не имеют значения