Анна Щербакова выступит на командном чемпионате мира в Японии

Теги сборная России женское катание командный чемпионат мира (World Team Trophy) Анна Щербакова Фигурное катание

Чемпионка мира Анна Щербакова выступит на командном чемпионате мира в Японии. 

«Я приму участие в командном чемпионате мира в Японии. Это очень радостно для меня. И хочется уже… Такой тяжелый эмоциональный сезон был. Хочется, наверное, отпустить это и с удовольствием туда съездить и выступить спокойнее.

Но это никак не отменяет того, что я все равно буду выкладываться на максимум и постараюсь показать все, на что способна, — рассказала Щербакова. 

Соревнования пройдут 15–18 апреля в Осаке.

Победа Щербаковой – урок. Она доказала, что проблемы, из-за которых бежали Трусова и Косторная, не имеют значения

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