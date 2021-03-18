УЕФА после гола Роналду о ВАР: «Воздействие пандемии заставило отложить внедрение системы в квалификации ЧМ»

УЕФА объяснил, почему на матчах квалификации ЧМ-2022 не используется система видеоповторов ВАР.

Вчера в матче Португалии и (2:2) форвард забил гол в добавленное ко второму тайму время, но судьи не засчитали мяч, решив, что он не пересек линию ворот.

Матч обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. На игре не было ни ВАР, ни системы определения гола.

«В 2019 году УЕФА предложил ФИФА внедрить ВАР в этом отборочном турнире.

Воздействие пандемии на операционные и логистические возможности заставило УЕФА отложить внедрение ВАР на групповом этапе Лиги Европы до сезона-2021/22 вместо запуска с сезона-2020/21, а также отозвать предложение о внедрении ВАР в матчах квалификации ЧМ-2022 в Европе.

Осенью 2020 года ВАР также не использовался на групповом этапе Лиги наций, и, следовательно, до настоящего времени система никогда не использовалась в матчах группового этапа сборных на стадии квалификации», – говорится в заявлении .

Судьи не засчитали гол Роналду, не обыграла Сербию, а Криш психанул и выкинул капитанскую повязку 😡



Очень спорный момент в самой концовке матча 🤔



Но как же хорош защитник, сделавший два сейва подряд! 👏 pic.twitter.com/wFAnNYD4AC — Матч ТВ (@MatchTV) March 27, 2021

Криштиану лишили чистого (и победного!) гола на 94-й минуте. Он был в ярости: наорал на судью и швырнул капитанскую повязку