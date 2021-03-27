Мазепин сошел на первом круге Гран-при Бахрейна

Пилот завершил свой дебютный на первом круге.

Гонщик врезался в барьеры и был вынужден сойти. Никита сообщил, что он попытался избежать стокновнения со своим напарником Миком Шумахером, в результате чего развернулся. На трассу выехала машина безопасности.

Онлайн гонки: Ферстаппен против Хэмилтона в первой гонке «Формулы-1». Мазепин уже разбил машину

Дебют Мазепина в «Ф-1»: 4 разворота, запорол Феттелю первую квалу в «Астон Мартин», нарушил кодекс гонщиков и слил напарнику 0,8 секунды

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram