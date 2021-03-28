«Ак Барс» сыграет с «Авангардом» в финале Востока. У них 2-2 по матчам в регулярке

обыграл «Металлург» (5:1) в шестом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Омский клуб выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в финал Восточной конференции, где встретится с «Ак Барсом».

В минувшем регулярном чемпионате «Авангард» одержал две сухих победы (3:0, 3:0) и потерпел два поражения (1:2 Б, 1:3) в матчах с казанским клубом.

Это будет пятая встреча команд в плей-офф . Три победы на счету (сезоны-2008/09, 2014/15, 2016/17), одну серию выиграл «Авангард» (сезон-2018/19).