Артем Дзюба: «Безумно благодарен Черчесову за вызов в сборную вопреки многим, кто был против»

Нападающий и сборной России Артем Дзюба после победы над Словенией (2:1) в отборе на ЧМ-2022 поблагодарил тренера национальной команды за поддержку.

«Сам, наверно, постесняюсь сказать такое Станиславу Саламовичу, но я безумно благодарен ему за то, что он вызвал меня в сборную вопреки многим, кто кричал против.

Безумно благодарен, что капитанскую повязку оставил мне. Для меня быть капитаном сборной России очень дорого, это одна из самых важных вещей. Хоть я и не держусь за это, но для меня это было поддержкой. Надеюсь, что смог отплатить голами.

Спасибо ребятам за передачи. , и Голова там в перекладину попал. Спасибо вам, Станислав Саламович, спасибо ребятам, всем, кто поддерживал, всем, кто продолжал верить. Я вам очень сильно благодарен. Извините, если надоел», – сказал Дзюба в видео в инстаграме.

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