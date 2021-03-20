Главный тренер юниорской команды Санкт-Петербург-1 умер во время матча

Главный тренер команды Санкт-Петербург-1 Виктор Королев умер во время матча за третье место первенства России среди девушек 2005 года рождения, сообщает официальный сайт РФБ.

Матч между Санкт-Петербургом-1 и Москвой-3 был прерван на 9-й минуте при счете 17:9. Тренер петербургской команды потерял сознание и скоропостижно скончался.

Департамент РФБ по организации и проведению первенств России принял решение не доигрывать встречу и не проводить финал между Самарской областью и Москвой-1. Дата и место проведения матчей будут объявлены в ближайшее время.

«Российская Федерация Баскетбола выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Валентиновича, а также всем сотрудникам СШОР «Купчинский Олимп» и СШОР Кировского района Санкт-Петербурга, в которых он работал тренером», – говорится в сообщении.

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