Овечкин забил 724-й гол в НХЛ. До Дионна – 7 шайб

Капитан забил гол в матче с (3:0, 2-й период).

Шайба стала для него 724-й в чемпионатах .

На данный момент Овечкин занимает 6-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

Чтобы сравняться с идущим пятым Марселем Дионном (731 гол), Овечкину осталось забросить 7 шайб.

Рекорд лиги принадлежит (894).

В текущем сезоне на счету Овечкина 30 (18+12) очков в 30 матчах, в карьере – 1308 (724+584) баллов в 1182 играх.

В трех последних играх он набрал 5 (4+1) очков.