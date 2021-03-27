Овечкин забил 724-й гол в НХЛ. До Дионна – 7 шайб

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче с «Рейнджерс» (3:0, 2-й период).

Шайба стала для него 724-й в чемпионатах НХЛ.

На данный момент Овечкин занимает 6-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

Чтобы сравняться с идущим пятым Марселем Дионном (731 гол), Овечкину осталось забросить 7 шайб.

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894).

В текущем сезоне на счету Овечкина 30 (18+12) очков в 30 матчах, в карьере – 1308 (724+584) баллов в 1182 играх. 

В трех последних играх он набрал 5 (4+1) очков.

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