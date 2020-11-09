Рапино о равной оплате труда: «Хотела бы делать что-то еще, кроме постоянной борьбы с федерацией за то, чего я заслуживаю»

Футболистка сборной США Меган Рапино рассказала, как совмещает игру за сборную и борьбу с Федерацией футбола США (USSF) за равную оплату труда.

В декабре футболистки женской сборной США согласились урегулировать часть иска против USSF, касающегося требований о неравных условиях труда, но продолжают обжаловать ранее принятое решение по искам о дискриминации в оплате труда в соответствии с Законом о равной оплате труда.

«Я бы предпочла проводить свое время, делая что-то еще, кроме постоянной борьбы с федерацией за то, чего, как я чувствую, я заслуживаю, но это часть пути. Что касается меня, когда я надеваю футболку, я не думаю о федерации.

Я вижу, как они [руководители USSF] относятся к игре, и думаю: «Это мило». Я чувствую, что надеваю эту футболку ради равной оплаты и делаю это для фанатов и для детей, которые хотят быть на моем месте. Так что я не чувствую никакого конфликта.

Большую часть времени мы играем на заполненных стадионах. Мы выигрываем большинство своих матчей. Наши спонсорские контракты выросли. Мы выиграли чемпионат мира. Мы развлекаем народ. Мы делаем все, что от нас требуется, поэтому это [борьба с USSF] разочаровывает.

У федерации есть возможность стать маяком. Я не знаю, почему эти люди не хотели стоять на ступенях мэрии Нью-Йорка [во время праздничного тура в честь победы на чемпионате мира] и требовать признания. Я как Карлос [Кордейро, бывший президент USSF], вы могли бы стоять там, и все бы вас поддерживали, а не освистывали.

Все гораздо сложнее, но я чувствую, что у них есть реальная возможность инвестировать в будущее. Время и деньги могут сделать USSF лучшей федерацией в мире», – сказала Рапино.

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