Промоутер Гран-при России: «Катюши» вместо гимна не будет, но это даже хорошо. Наши все равно будут выигрывать»

Промоутер Гран-при России Алексей Титов сообщил, что пока не получил указаний от Международной автомобильной федерации (ФИА) по использованию государственных символов на этапе в Сочи.

Из-за бана со стороны , связанного с допинговыми скандалами в российском спорте, пилот не сможет демонстрировать флаг страны в «Формуле-1».

«Мы пока сами разбираемся, что будет вместо российского флага в последнем повороте и не пришли к финальным решениям с по церемониалу, флагу и всему периметру трассы.

Очевидно, что не будет нашего гимна в начале Гран-при. И «Катюши» тоже не будет, но я считаю, что даже хорошо, что у нас не будет песни вместо гимна. Наши спортсмены все равно будут выигрывать – как ни крути, и чем больше побед, тем больше будет некомфортной тишины на трибунах. Пусть все понимают, что нас отсутствием гимна не победить», – сообщил Титов.

В 2021 году Гран-при России пройдет 26 сентября.

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