Кутепов вызван в сборную России. Жиров вряд ли сыграет со Словакией

Тренерский штаб сборной России вызвал защитника Илью Кутепова для подготовки к ближайшим матчам квалификации ЧМ-2022.

Россия сыграет в гостях с Мальтой 24 марта, 27 марта – дома со Словенией, 30 марта – на выезде со Словакией.

«С высокой степенью вероятности в заключительном матче мартовского цикла в Трнаве не сыграет защитник «Зандхаузена» .

Немецкий клуб проинформировал об этом РФС после того, как получил вызов на игрока. Это связано с ковидными ограничениями, существующими на государственном уровне между Словакией и Германией.

Поэтому список игроков сборной России на мартовском сборе увеличен на одного человека.

РФС и тренерско-административный штаб национальной команды будут внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости оперативно реагировать и вносить изменения в состав сборной», – говорится в заявлении сборной России.

идет на 17-м, предпоследнем, месте во второй Бундеслиге.

30-летний Жиров в этом сезоне провел 20 матчей в чемпионате, забил 1 гол, отдал 1 пас, получил 5 желтых и 1 красную карточку. Его статистику смотрите здесь. У Кутепова 10 матчей за «Спартак» в РПЛ-2020/21 и три желтые карточки. Его статистика – тут.

Василий Уткин: «Жирова в сборную вызывают только для того, чтобы продать. Сделку в Россию оформит агентство Агузарова, полагаю»

«Сразу сказали учить немецкий. За общение на английском – штраф». Интервью русского из второй Бундеслиги, которого вызвали в сборную