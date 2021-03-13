Жоан Лапорта: «Лео, я люблю тебя – и «Барса» тоже. Будь «Камп Ноу» полон, ты бы не смог уйти»

Президент «Барселоны» во время инаугурации высказался о ситуации с истекающим контрактом форварда .

«Я постараюсь убедить Лео остаться в клубе. Прости, Лео, я сделаю все, что в моих силах. Он об этом знает. Мы постараемся убедить его, потому что он лучший футболист в истории. И, Лео, извини, но я люблю тебя – и «Барса» любит.

Если бы наш стадион был полон, я уверен, что ты бы не смог уйти. Еще одна проблема из-за проклятой пандемии!

Каким бы ни было решение, мы его примем, но намерены постараться удержать его», – заявил Лапорта.

❝I love you, and Barça also loves you.❞

— Joan Laporta’s message to Leo #Messi pic.twitter.com/PZUOhgt5c9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 17, 2021

Роналд Куман: «У Лапорты с Месси хорошие воспоминания. Все в «Барсе» хотят, чтобы Лео остался, но решать ему»