Жоан Лапорта: «Лео, я люблю тебя – и «Барса» тоже. Будь «Камп Ноу» полон, ты бы не смог уйти»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта во время инаугурации высказался о ситуации с истекающим контрактом форварда Лионеля Месси.

«Я постараюсь убедить Лео остаться в клубе. Прости, Лео, я сделаю все, что в моих силах. Он об этом знает. Мы постараемся убедить его, потому что он лучший футболист в истории. И, Лео, извини, но я люблю тебя – и «Барса» любит.

Если бы наш стадион был полон, я уверен, что ты бы не смог уйти. Еще одна проблема из-за проклятой пандемии!

Каким бы ни было решение, мы его примем, но намерены постараться удержать его», – заявил Лапорта.

Роналд Куман: «У Лапорты с Месси хорошие воспоминания. Все в «Барсе» хотят, чтобы Лео остался, но решать ему»

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