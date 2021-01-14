Висенте Дель Боске: «Месси показал, что является лучшим в истории. Остаться в «Барсе» – идеальный вариант для него»

Бывший главный тренер сборной Испании и высказался о нападающем «Барселоны» .

«Я чувствую, что принадлежу клубу, которому отдал 36 лет жизни. Это «Реал». Но я не могу никого винить за решение сменить клуб. Важно быть хорошим профессионалом, защищать цвета своего клуба и с воодушевлением смотреть на дела команды.

Месси продемонстрировал, что именно он сделал для своего клуба, и показал, что является лучшим игроком в истории футбола. Продолжить выступать за «Барселону» – идеальное решение для него, но, конечно, он может делать все, что захочет», – сказал Дель Боске.

В понедельник аргентинец повторил рекорд экс-полузащитника «Барсы» Хави по количеству матчей в составе клуба. Игрок находится в системе клуба с 2000 года.

В этом сезоне Месси забил 21 мяч и сделал 7 голевых передач в 25 играх Ла Лиги. Его полную статистику можно изучить здесь.