Глава Федераций водного поло, прыжков в воду и синхронного плавания России Алексей Власенко арестован до 16 мая.

«Суд избрал в отношении Власенко меру пресечения в виде заключения под стражу», – сказала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.

По данным суда, Власенко вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ): мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Нарушение по этой статье наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Власенко также является членом исполкома Олимпийского комитета России ( ).

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