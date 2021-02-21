Александр Шмурнов: «Судьи либо мочат «Спартак», либо мочат очень сильно. Когда «Спартак» совсем не мочат, он становится чемпионом»

Комментатор Александр Шмурнов поделился мнением о работе судей на матчах «Спартака».

– Стоило ли судье Иванову показывать красную карточку Паршивлюку?

– Я для себя разобрал сумму эпизодов первой половины матча. Кода Айртон проскакивал мимо Паршивлюка, он симулировал. Иванов, понимая, что это 4-я минута, что матч будет диким рубиловом, почесал репу и подумал так: «Слушайте, давай сейчас не буду, оставлю. Вдруг он слегка зацепился и не очень симулировал. Не будет никакого пенальти, понятно. Не стану показывать желтые и скажу ему: «Не симулируй больше, иначе я тебя предупрежу».

И таким образом, он дал «Спартаку» 15 копеек. По-моему, Иванов так и поступил. Зная, что у «Спартака» в кармане 15 копеек, выданных им, он показал желтую карточку Паршивлюку, а когда мог показать вторую...

– Но ведь у Паршивлюка еще была прямая нога с шипами в ногу Джикии. Вот вам и размен.

– То есть три момента?

– Да, и первый момент, удар в кость, может быть, вообще прямая красная.

– Может быть, Иванов для себя решил: «Я не буду удалять, превращаться в другого Иванова из матча из матча Португалия – Голландия. Постараюсь обойтись без удалений, чтобы игра была игрой». Конечно, если бы пошло полное безобразие, он бы удалил, а тут как бы решил вернуть.

Второй эпизод [с блокировкой] – он немножко другой, его автор – Айртон. Он, заработав на сопернике желтую карточку, захотел заработать таким же образом и вторую. В первом случае он хотел бежать к мячу, а во втором, может быть, отчасти уже хотел устроить Паршивлюку рецидив. Я не верю в предвзятость Иванова. Он отсудил качественно. И тут он понял так: «Айртон, ну зачем ты его подводишь под монастырь? Не подводи. Я понимаю, что фолит, но пока еще нет криминала. Ты сейчас сам в него в большей степени врезался. Я это оставляю до другого эпизода». Я это так понимаю, может, неправ.

– Можно было бы все и так обрисовать, если бы не одно «но». Неделю назад судья не пожалел , дал вторую желтую карточку и удалил. А потом жалеют игрока . А до этого Жиго не отменили карточку, а Фомину отменили.

– Неприятная история. Я последний человек, который будет вступаться за судей, общающихся со «Спартаком». Вы же знаете меня, мое отношение к тому, как судьи ведут себя против «Спартака». Это было, и я набрал много шишек, потому что был абсолютно честен в своей реакции тогда и всегда останусь на этой позиции.

Вполне возможно, это новый виток такого внутреннего судейского напряжения по отношению к «Спартаку». У них это случается – то полегче, то посильнее. «Спартак» и судьи – у них такое отношение друг к другу: либо судьи мочат «Спартак», либо мочат очень сильно. Когда «Спартак» совсем не мочат, тогда «Спартак» становится чемпионом. А как этого добиться – не знаю.

Трудно оценивать. Может быть, сейчас к «Спартаку» и есть такое отношение: что-то вы там зарвались. Мы же не знаем, как они себя внутри ощущают. Известно, что «Спартак» раздражает всех, кто не «Спартак»: судей, сторонних болельщиков и прочих людей, которые стоят вне. К «Спартаку» невозможно относиться ровно. Поскольку они не болельщики «Спартака», у них вот такое предвзятое отношение.

Нынешний «Спартак» – это еще и Тедеско, который всегда рвет на себе рубаху, и игроки, которые много разговаривают с судьями. Соболев вскакивает, Ларссон вскакивает – и начинают делать такие глаза. И, в общем, судьи, скажем так, не очень «Спартак» любят. Это, к сожалению, иногда приводит к неравным условиям, в которых играют «Спартак» и его соперник, – сказал Шмурнов.

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