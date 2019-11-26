Следственный комитет просит арестовать президента Федерации водного поло Власенко по делу о мошенничестве

Следствие просит арестовать главу Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания России Алексея Власенко по делу о мошенничестве.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в Басманном суде Москвы.

«В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Власенко меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в суде.

По данным суда, Власенко вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ): мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Нарушение по этой статье наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Власенко также является членом исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).

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