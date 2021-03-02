Сборная России по фигурному катанию вылетит на чемпионат мира-2021 в Стокгольме специальным рейсом.

Чемпионат пройдет с 22 по 28 марта.

Чартерные рейсы по плану стоят 20 и 29 марта. Сборная полетит на лайнере Boeing-737.

По данным авиакомпании, во время перелета на борту Boeing-737 будут находиться исключительно фигуристы, тренерский состав и медики. Также чартерным рейсом полетят официальные лица, комментаторы и журналисты Первого канала. Всего на борту будет 55 пассажиров.

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