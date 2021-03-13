Гол «Ротора» «Ростову» отменили с помощью ВАР, а гол дончан засчитали. Более 10 минут было добавлено к 1-му тайму

В 23-м туре «Ротор» принимает «Ростов» (0:1, перерыв).

На 2-й минуте защитник хозяев отправил мяч в сетку после розыгрыша углового. Судьи изучили момент с помощью видеоповтора, и главный арбитр принял решение из-за офсайда гол ивуарийца не засчитывать.

На 7-й минуте рефери назначил пенальти в ворота волгоградской команды, посчитав контакт Гогуа с форвардом желто-синих Али Соу в штрафной нарушением правил. В этом эпизоде арбитр также обращался к ВАР. Соу 11-метровый не реализовал, вратарь «Ротора» Йосип Чондрич отразил его удар.

На 42-й минуте «Ростов» забил с игры – точным ударом отметился хавбек . Левников вновь изучил видеоповтор на предмет игры рукой защитника дончан , участвовавшего в атаке, однако нарушения не усмотрел, засчитав гол.

В результате просмотров этих эпизодов, а также иных событий матча к первому тайму было добавлено пять минут, но команды в итоге провели на поле более десяти.

Ранее представители «Ростова», от президента Арташеса Арутюнянца до главного тренера Валерия Карпина, неоднократно критиковали работу судей в РПЛ. Также сообщалось, что клуб рассматривал возможность бойкотировать игру с из-за судейских ошибок.

«Это когда-нибудь закончится?!» ВАР отменил гол «Ростова»: Карпин взорвался, босс судей признал ошибку, проблема – неопытность арбитра

Видеотрансляция матча «Ротор» – «Ростов» – 0:1. Гигович открыл счет. Текстовый онлайн есть