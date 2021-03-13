Денисов о Черчесове: «Не понимаю, как можно хаять своих игроков на «Матч ТВ». Как футболисты проглотят, поедут играть»

Бывший полузащитник «Зенита»», «Динамо» и «Локомотива» высказался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

У игрока и тренера случился конфликт во время из совместной работы в «Динамо». Черчесов тогда сказал Денисову: «Я тебе не Спаллетти, я тебя быстро на место поставлю. Пошли в душ – я тебе там шею сломаю».

– Поставили нерукотворный памятник Черчесову после ЧМ-2018, а сейчас его сносят всей страной. Как реагируешь на это?

– Что касается Саламыча, я не понимаю наше телевидение. Я видел то его интервью про сборную.

И я не понимаю, как можно на «Матч ТВ» хаять своих игроков. И как футболисты все это проглотят, поедут играть.

Не знаю, как получится дальше. У нас в стране легко из героя сделать изгоя, так что и до Саламыча это может докатиться. Это жизнь.

– Действительно ли Черчесов хаял игроков в том интервью? Или это был посыл для них?

– Да какой посыл?! Представляете, если человек так разговаривает на телевидении, какие у него разговоры в раздевалке? Ты можешь вызвать футболиста и поговорить с ним с глазу на глаз. Я считаю, какими бы игроки ни были, они все равно игроки сборной. Неправильно их хаять на телевидении на всю страну, – сказал Денисов.

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