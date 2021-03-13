Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» против «Атлетико», «Бавария» – «Лацио»

Сегодня в ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов определятся последние участники четвертьфиналов. «Челси» в Лондоне сыграет с «Атлетико» (первый матч – 1:0), а «Бавария» примет «Лацио» (первый матч – 4:1) на домашней арене.
Ранее в четвертьфинал турнира вышли «Реал», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Порту» и дортмундская «Боруссия».
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 17 марта, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
Первый матч – 1:0
- Дата проведения
- 17 марта, 23.00, «Альянц-Арена»
Первый матч – 4:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.