Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» против «Атлетико», «Бавария» – «Лацио»

Теги Бавария Лацио Челси Атлетико Лига чемпионов УЕФА результаты Футбол

Сегодня в ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов определятся последние участники четвертьфиналов. «Челси» в Лондоне сыграет с «Атлетико» (первый матч – 1:0), а «Бавария» примет «Лацио» (первый матч – 4:1) на домашней арене.

Ранее в четвертьфинал турнира вышли «Реал», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Порту» и дортмундская «Боруссия».

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Челси Англия – Атлетико Испания
Дата проведения
17 марта, 23.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

Первый матч – 1:0

Бавария Германия – Лацио Италия
Дата проведения
17 марта, 23.00, «Альянц-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч – 4:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

Календарь Лиги чемпионов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья