Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» против «Атлетико», «Бавария» – «Лацио»

Сегодня в ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов определятся последние участники четвертьфиналов. в Лондоне сыграет с (первый матч – 1:0), а примет (первый матч – 4:1) на домашней арене.

Ранее в четвертьфинал турнира вышли «Реал», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Порту» и дортмундская «Боруссия».

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Первый матч – 1:0

Первый матч – 4:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

Календарь Лиги чемпионов