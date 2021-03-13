Акинфеев отразил пенальти Дзюбы. Форвард «Зенита» не забил с точки 3-й раз в сезоне

Форвард «Зенита» Артем Дзюба не забил пенальти в игре с ЦСКА (1:1, перерыв) в 23-м туре РПЛ.
На 45-й минуте нападающий нанес удар с точки в правый от себя угол ворот, и голкипер москвичей Игорь Акинфеев сумел отразить его в прыжке.
Для Дзюбы это второй незабитый пенальти подряд и третий – за весь сезон. 8 марта в игре с «Рубином» (1:2) он на 9-й добавленной ко второму тайму минуте не сумел переиграть вратаря Юрия Дюпина, а в ноябре не забил в игре с «Краснодаром» (3:1).
Акинфеев взял пенальти от Дзюбы и обновил рекорд по числу отбитых 11-метровых – его не переиграли уже 20 раз в чемпионатах России 👏👏👏— Матч ТВ (@MatchTV) March 17, 2021
Лови сейв Игоря и эмоции по поводу назначения точки 😡 pic.twitter.com/lg9ehO63jX
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Дзюба забил 13-й гол в сезоне РПЛ и лидирует в гонке бомбардиров вместе с Азмуном