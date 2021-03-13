Акинфеев отразил пенальти Дзюбы. Форвард «Зенита» не забил с точки 3-й раз в сезоне

Теги ЦСКА Зенит Рубин Артем Дзюба Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Футбол

Форвард «Зенита» Артем Дзюба не забил пенальти в игре с ЦСКА (1:1, перерыв) в 23-м туре РПЛ.

На 45-й минуте нападающий нанес удар с точки в правый от себя угол ворот, и голкипер москвичей Игорь Акинфеев сумел отразить его в прыжке.

Для Дзюбы это второй незабитый пенальти подряд и третий – за весь сезон. 8 марта в игре с «Рубином» (1:2) он на 9-й добавленной ко второму тайму минуте не сумел переиграть вратаря Юрия Дюпина, а в ноябре не забил в игре с «Краснодаром» (3:1).

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