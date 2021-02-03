Дно массового спорта в России, фиаско в биатлоне, золото в коньках и Чайковский вместо гимна, Хабиба не лишат титула, «Бавария» купит Упамекано, Бэйл злит Моуринью и другие новости

1. Российские биатлонисты неудачно выступили в спринте на чемпионате мира в Словении. Порадовал разве что Эдуард Латыпов, показавший лучший результат нашей команды и чуть-чуть не дотянувший до медалей. Победил швед Мартин Понсилуома, его сборная лидирует в общем зачете, мы пока без наград. Александр Тихонов во всем винит Кремль!

2. Но в других видах ситуация получше: россиянка Ангелина Голикова выиграла золото на ЧМ по конькобежному спорту, бронза у Ольги Фаткулиной. Вместо гимна России на церемонии награждения впервые прозвучала музыка Чайковского. В гонках преследования наши команды также взяли несколько медалей.

3. Неплохо все складывается и в скелетоне. Александр Третьяков завоевал серебро на чемпионате мира, Елена Никитина взяла бронзовую медаль.

4. Минспорта подсчитало, что 5,8 млн россиян в возрасте 15-18 лет занимались спортом в 2018-м, но это на 194 тысячи больше численности населения этого возраста. Также Счетная палата России пришла к выводу, что физкультурно-оздоровительные услуги не доступны для большинства населения. Одним словом, в России мрак с массовым спортом.

6. Российский теннисист Аслан Карацев пробился в 4-й раунд Australian Open, мастерски разгромив 9-ю ракетку мира Диего Шварцмана. И его будущий соперник настраивается очень серьезно на предстоящий матч.

6. Президент UFC Дэйна Уайт отказался лишать Хабиба Нурмагомедова чемпионского титула. Российский боец тем временем открывает кофейню на родине в Дагестане.

7. Криштиану Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в социальных сетях.

8. Еще почти полсезона впереди, а «Бавария» уже нашла замену Алабе: из «Лейпцига» летом приедет Дайо Упамекано. Контракт на пять лет, сумма трансфера – 42,5 млн евро. Также мюнхенцы поборются с другими грандами за Флориана Нойхауса из «Гладбаха».

9. Похоже, Бэйл уже достал Моуринью. Жозе рассказал, что его удивило желание валлийца пройти медосмотр перед последним матчем, а затем еще и поймал футболиста на лжи в социальных сетях. Что с ним теперь делать летом «Реалу»?

10. Один только Хвича Кварацхелия из всей РПЛ попал в топ-50 лучших молодых игроков от L’Equipe. Возглавил рейтинг Фати из «Барсы».

11. Малком получил травму, пропустит около 3 недель и точно не поможет «Зениту» в игре с «Ростовом». У «Ливерпуля» по-прежнему катастрофа в защите – опять выбыл Фабиньо.

12. Гвардиола – тренер месяца в АПЛ. Кто-то сомневался после 6 побед в 6 матчах? Лучшим игроком признали хавбека «горожан» Гюндогана, открывшего в себе бомбардира.

13. «Тамбов» получит 300 млн рублей для доигровки сезона, РФС и РПЛ обо всем договорились.

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