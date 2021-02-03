Моуринью про пост Бэйла о хорошей тренировке: «Это не так. Он чувствовал себя нехорошо» 

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Гарет Бэйл соцсети Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал пост в инстаграме, который опубликовал хавбек Гарет Бэйл.

Валлиец во вторник выложил фото с тренировки и добавил подпись: «Хорошее занятие сегодня». При этом в среду Бэйл пропустил кубковый матч с «Эвертоном» (4:4, 4:5 – после овертайма).

«Должен признать, что его пост вызвал потребность высказаться. Между постом и реальностью было противоречие. Со старта сезона я старался не выносить лишнего, но я почувствовал, что мне нужно разобраться в ситуации.

Возможно, за этот пост отвечал не он, но там написал, что тренировка была «великолепной» и «я готов», что было совершенно неверно. Поэтому, когда меня спрашивали, мне приходилось говорить о реальном положении дел.

Повторяю в последний раз. Он нехорошо чувствовал себя и попросил сканирование. Ему сделали сканирование, которое не выявило травмы. Как тренеры, медики мы никогда не можем игнорировать ощущения футболиста. Значит, он не был готов к матчу. Все очень просто», – сказал португалец.

Бэйл сыграл 230 минут в АПЛ за «Тоттенхэм» с тех пор, как летом перешел на правах аренды из «Реала».

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