Магомед Оздоев: «С «Зенитом» 80% клубов РПЛ играют от обороны. В Европе большинство команд хотят играть в футбол»

Полузащитник «Зенита» высказался о стиле игры команд .

– Про интенсивность в российском чемпионате сейчас много говорят. Как нам с этим быть?

– Смотря что и с чем сравнивать. Мне кажется, интенсивность задается уровнем чемпионата. свой темп в нем держит, но 80 процентов команд играют с нами от обороны, выстраивая по 5-6 защитников. Это совсем другая интенсивность. Сейчас многие задаются вопросом, почему она в Европе в принципе выше.

– Как считаете?

– Потому что большинство команд хотят играть в футбол, постоянно идут вперед. Понятно, что, скажем, Италия – это в большей степени тактика.

Но возьмем Германию. Команда из региональной лиги выбивает из Кубка «Байер», а клуб из второй Бундеслиги – «Баварию», потому что не боятся играть или проиграть. Для меня это самое главное, что заключается в самой игре. А если просто биться в десяти матчах на ничью, то будет всего десять очков.

– Что надо сделать, чтобы наши команды перестали бояться?

– В голову футболистам залезть не могу, как и попросить их играть по-другому. Но, кстати, приятным сюрпризом для меня в этом плане в свое время стал . Из команд, которые боролись за выживание, они единственные играли в футбол! Атаковали, не боялись пропустить. Со всеми причем.

Это же нормально, это же игра! Но когда у тебя мало того что десять человек сзади плюс вратарь, так еще и скамейка орет: «Не выходите, стойте сзади!» – какой это футбол? А потом говорят: мы добились результата, то есть ничьей, и это фантастика.

– Но ведь добились своего.

– Считаю, что это не результат, потому что у тебя ничего потом не будет. Какой-нибудь шальной мяч залетит в следующем матче, и все. Пойди с такой игрой, попытайся отыграться. Только сунулись – пятерку получили, – сказал Оздоев.