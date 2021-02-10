Australian Open. 3-й круг. Свитолина борется с Путинцевой, Плишкова – с Муховой, Александрова сыграет с Барти

Теги Australian Open результаты WTA Теннис

В шестой день Australian Open последняя россиянка в сетке Екатерина Александрова сыграет с первой ракеткой мира и хозяйкой кортов Эшли Барти.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина играет с Юлией Путинцевой, а шестая Каролина Плишкова – с соотечественницей Каролиной Муховой.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

8 – 21 февраля 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 55 450 000 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Эшли Барти (Австралия) Екатерина Александрова (Россия)
Дата проведения
13 февраля, 02.00
Онлайн матча

 

Каролина Мухова (Чехия) Каролина Плишкова (Чехия)
3:3
Дата проведения
13 февраля, 03.12
Онлайн матча

 

Юлия Путинцева (Казахстан) Элина Свитолина (Украина)
2:3
Дата проведения
13 февраля, 03.12
Онлайн матча

 

Анетт Контавейт (Эстония) Шелби Роджерс (США)
Дата проведения
13 февраля, 02.00
Онлайн матча

 

Кайя Канепи (Эстония) Донна Векич (Хорватия)
Дата проведения
13 февраля, 04.30
Онлайн матча

 

Белинда Бенчич (Швейцария) Элиза Мертенс (Бельгия)
Дата проведения
13 февраля, 06.30
Онлайн матча

 

Джессика Пегула (США) Кристина Младенович (Франция)
Дата проведения
13 февраля, 04.00
Онлайн матча

 

Дженнифер Брэди (США) Кайя Юван (Словения)
Дата проведения
13 февраля, 05.30
Онлайн матча

 

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