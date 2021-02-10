Australian Open. 3-й круг. Свитолина борется с Путинцевой, Плишкова – с Муховой, Александрова сыграет с Барти

В шестой день Australian Open последняя россиянка в сетке Екатерина Александрова сыграет с первой ракеткой мира и хозяйкой кортов Эшли Барти.
Пятая ракетка мира Элина Свитолина играет с Юлией Путинцевой, а шестая Каролина Плишкова – с соотечественницей Каролиной Муховой.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
8 – 21 февраля 2021
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 55 450 000 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
- Дата проведения
- 13 февраля, 02.00
- Дата проведения
- 13 февраля, 03.12
- Дата проведения
- 13 февраля, 03.12
- Дата проведения
- 13 февраля, 02.00
- Дата проведения
- 13 февраля, 04.30
- Дата проведения
- 13 февраля, 06.30
- Дата проведения
- 13 февраля, 04.00
- Дата проведения
- 13 февраля, 05.30