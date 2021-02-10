Australian Open. 3-й круг. Свитолина борется с Путинцевой, Плишкова – с Муховой, Александрова сыграет с Барти

В шестой день Australian Open последняя россиянка в сетке Екатерина Александрова сыграет с первой ракеткой мира и хозяйкой кортов Эшли Барти.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина играет с Юлией Путинцевой, а шестая Каролина Плишкова – с соотечественницей Каролиной Муховой.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

8 – 21 февраля 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 55 450 000 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг