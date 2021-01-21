Вместо гимна России на ЧМ по конькобежному спорту впервые прозвучала музыка Чайковского – в честь золота Ангелины Голиковой

Российская конькобежка Ангелина Голикова выиграла золото на дистанции 500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту в голландском Херенвене.

В честь нее впервые прозвучала музыка Петра Чайковского вместо гимна Российской Федерации.

Российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года.

В качестве музыки для награждения российских конькобежцев и шорт-трекистов на чемпионатах мира Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.