Вместо гимна России на ЧМ по конькобежному спорту впервые прозвучала музыка Чайковского – в честь золота Ангелины Голиковой

Теги чемпионат мира сборная России жен (коньки) Ангелина Голикова Коньки/шорт-трек

Российская конькобежка Ангелина Голикова выиграла золото на дистанции 500 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту в голландском Херенвене.

В честь нее впервые прозвучала музыка Петра Чайковского вместо гимна Российской Федерации. 

Российские спортсмены не могут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. 

В качестве музыки для награждения российских конькобежцев и шорт-трекистов на чемпионатах мира Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского. 

 
 
 
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Публикация от Russian Skating Union (@russianskating)

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