Жена Зинченко: «Зина поздравлял Пепа с 50-летием, начал травить, а тот говорит: «Главное, чтобы я твоей жене нравился»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Александр Зинченко Влада Седан Футбол

Украинская ведущая и жена игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко Влада Седан рассказала, как Пеп Гвардиола пошутил над ней и футболистом. 

«Недавно фидбек был от Гвардиолы. У него был день рождения – 50 лет. Зина подошел его поздравить. Зина – это Зина. Сначала комплименты, лучшие пожелания, но должна же быть ложка дегтя в бочке с медом. Зина ему в конце говорит, мол, уже 50, старость. Травит в своем стиле. 

Пеп на него посмотрел и говорит: «Алекс, главное, чтобы я твоей жене нравился, и все будет хорошо». Как-то так», – приводит слова Седан украинская Tribuna.com со ссылкой на ютуб-канал «Вацко Live».

Жена Зинченко назвала тактику Пепа на «Лион» зашкваром, Александр ее поддержал. Потом пришлось объясняться

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