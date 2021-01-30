Жена Зинченко: «Зина поздравлял Пепа с 50-летием, начал травить, а тот говорит: «Главное, чтобы я твоей жене нравился»

Украинская ведущая и жена игрока Александра Зинченко Влада Седан рассказала, как пошутил над ней и футболистом.

«Недавно фидбек был от Гвардиолы. У него был день рождения – 50 лет. Зина подошел его поздравить. Зина – это Зина. Сначала комплименты, лучшие пожелания, но должна же быть ложка дегтя в бочке с медом. Зина ему в конце говорит, мол, уже 50, старость. Травит в своем стиле.

Пеп на него посмотрел и говорит: «Алекс, главное, чтобы я твоей жене нравился, и все будет хорошо». Как-то так», – приводит слова Седан украинская Tribuna.com со ссылкой на ютуб-канал «Вацко Live».

Жена Зинченко назвала тактику Пепа на «Лион» зашкваром, Александр ее поддержал. Потом пришлось объясняться