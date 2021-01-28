Геннадий Орлов: «Собчак спас «Зенит». Он дал 4 млрд рублей, взяв шефство над клубом в 1994 году»

Комментатор Геннадий Орлов вспомнил, как бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак помог «Зениту».

«В 1994 году Собчак взял шефство над «Зенитом», дал 4 миллиарда рублей. Об этом мало кто знает, но Анатолий Александрович спас «Зенит». Он сказал: «Пригласите Садырина».

Виталий Леонтьевич Мутко тогда курировал футбол. Он услышал, как я сказал по телевизору, что Садырин приехал для переговоров с Собчаком. Это была бомба», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Садырин возглавил игравший во втором по силе дивизионе «Зенит» в ноябре 1994 года. В сезоне-1995 клуб под его руководством вышел в Высшую лигу, где в сезоне-1996 финишировал 10-м. В ноябре 1996 года Садырин ушел из «Зенита».

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